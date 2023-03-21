Hatay’da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor

Balıkçı, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çadır kentte zorlanacaklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Eşime her şeyi rendeleyerek veriyorum. Bir yemeği pişirince yiyemez, rendelemem lazım. Severek bunları eşime yapıyorum. 1975 yılında eşimle evlendik. O yıldan şu ana kadar kesinlikle bana kötü bir şey söylemedi, ben de söylemedim. Onu çok seviyorum." Balıkçı, barakada yaşamanın zor olduğunu, evinin yakınında bir konteyner konusunda destek beklediklerini kaydetti.