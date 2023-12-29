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Giriş Tarihi: 29.12.2023 05:12

Hatay'da feci kaza: Anne-kızı ölüm ayırdı

Hatay'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı anne Kıymet Çıtlak yaşamını yitirdi, kızı D.Ç. ile sürücü yaralandı

DHA
Hatay’da feci kaza: Anne-kızı ölüm ayırdı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. C.O. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Kıymet Çıtlak ve kızı D.Ç.'ye çarptı. Anne ile kızı ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne-kız ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kıymet Çıtlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. D.Ç. ve motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Hatay'da feci kaza: Anne-kızı ölüm ayırdı
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