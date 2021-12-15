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Giriş Tarihi: 15.12.2021 00:34

Hatay'da feci kaza! Bozulan aracıyla uğraşan sürücüye TIR çarptı

İHA
Hatay’da feci kaza! Bozulan aracıyla uğraşan sürücüye TIR çarptı

Hatay’da bozulan aracını yolun kenarına çeken sürücü, aracıyla ilgilendiği sırada bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkiindeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Süner (29) kullandığı otomobili, seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Fatih Süner, aracını yolun sağına çekti. M.K. kullandığı TIR ile arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Fatih Süner'e çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildir.

Kazayı yapan tır sürücüsü M.K ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatih Süner'in olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan araca ait sinyal parçalarını buldu. Daha sonra kazalı bir TIR'ın kaçtığını öğrenene jandarma ekipleri aracı yakalama çalışması başlattı.

Belen ilçesinde izine rastlanan TIR önü kesilerek jandarma ekiplerince durduruldu. Kaçan sürücü M.K. gözaltına alındı.

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Hatay'da feci kaza! Bozulan aracıyla uğraşan sürücüye TIR çarptı
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