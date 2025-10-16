Hatay’da feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı | Savrulan şahıs yaşlı çifte böyle çarptı!

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin üzerindeki 2 şahıs ve kaldırımda yürüyen çift hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.