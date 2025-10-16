Hatay’da feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı | Savrulan şahıs yaşlı çifte böyle çarptı!

Feci kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin üzerindeki sürücü ve 1 şahıs savruldu. Metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düştü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin üzerindeki 2 şahıs ve kaldırımda yürüyen çift hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.