Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı | Savrulan şahıs yaşlı çifte böyle çarptı!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:14 Son Güncelleme: 16.10.2025 09:15

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, metrelerce savrularak yol kenarında yürüyen yaşlı çiftin üzerine uçtu. Kameraya yansıyan feci kazada 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Feci kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin üzerindeki sürücü ve 1 şahıs savruldu. Metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düştü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin üzerindeki 2 şahıs ve kaldırımda yürüyen çift hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

