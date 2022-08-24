Hatay’da göçük altında bir kişi can verdi

Hatay İskenderun'a bağlı Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkiinde yol üzerinde bulunan istinat duvarı aşırı yağış yüzünden göçtü, bu sırada olay yerinden geçen motosikletli bir kişi üzerine düşen taşlar ve göçük altında kaldı. Yol tamamen kapandı, bölgeye geçiş verilemiyor. Motosikletli Bahri Gündüz isimli vatandaş olay yerinde taş ve göçük altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Meydana gelen göçük altınnda başka bir kişinin bulunup bulunmadığı bilinmezken, Jandarma olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışması başlatılması için geldi. Enkazın kaldırılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ancak, henüz bir çalışma başlatılmadı. İstinat duvarı enkazının geniş bir alanı kaplayarak yolu tamamen kapattığı için Jandarma ekipleri bölgeye her iki yönden trafik akışına izin vermedi.