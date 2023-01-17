Hatay’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Numuneevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Esma Deveci (27) yönetimindeki otomobil Şehit Polis Necati Keskin bulvarında, 24 yaşındaki sürücü Batuhan Can'ın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Esma Deveci ve Batuhan Can yaralanırken, Uğur Genç'te ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kazada ağır yaralanan ve asker emekliği olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Uğur Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücülerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.