Hatay'da insan taciri kıskıvrak yakalandı: 12 göçmene 27 bin TL...

Giriş Tarihi: 1.10.2025 10:07 Son Güncelleme: 1.10.2025 10:25

Hatay’da 12 yabancı uyruklu şahsı, 27 bin TL karşılığında aracında taşıyan göçmen kaçakçısı yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı | Video

