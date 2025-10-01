Hatay'da insan taciri kıskıvrak yakalandı: 12 göçmene 27 bin TL...

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.