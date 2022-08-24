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Giriş Tarihi: 24.8.2022 13:52 Son Güncelleme: 24.8.2022 14:15

Hatay'da işçileri taşıyan araç dereye uçtu: 3 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen kazada 3 işçi hayatını kaybetti. Hayıtını kaybeden işçiler adli tıp incelemesi için morga kaldırıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da işçileri taşıyan araç dereye uçtu: 3 ölü

Hatay Karayılan Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanlık alanda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) taş ocağında biten mesaileri sonrası mahalleye dönmek için yola çıktı.

İddialara göre işçileri taşıyan araç sürücüsü yağış ve yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kontrolden çıkarak dereye düşen pikap içerisinde bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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Hatay'da işçileri taşıyan araç dereye uçtu: 3 ölü
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