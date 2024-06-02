Hatay’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Ölümlü kaza Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Önerden'nin idaresindeki otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Veysel Önerden ve O.B. ağır olmak üzere M.Ö. M.A.H. ve R.D. yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Veysel Önerden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O.B. isimli şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.