Hatay’da koca vahşeti! Kayınbabasını öldürüp eşini ağır yaraladı

Çıkan tartışmada Kayın baba İved B. Araya girmek istedi. Bu sırada beraberinde getirdiği pompalı tüfekle önce kayınbabası İved B.'ya ateş açan Hüseyin B. Daha sonra namluyu eşi Rakkuş B.'ye çevirerek hiç düşünmeden ateş etti. Ve olay yerinden kaçtı.

Mahallede silah seslerinin duyulmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede İved B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Rakkuş B. İse tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.