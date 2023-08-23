Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da koca vahşeti! Kayınbabasını öldürüp eşini ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 10:29 Son Güncelleme: 23.8.2023 10:56

Hatay’da koca vahşeti! Kayınbabasını öldürüp eşini ağır yaraladı

Hatay’da ayrılmak üzere olduğu eşini ikna etmek için kayınbabasının evine giden koca eşine ve kayınbabasına vahşeti yaşattı. Pompalı tüfekle kayınbabasını öldüren, öfkeli koca eşini de ağır yaraladı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da koca vahşeti! Kayınbabasını öldürüp eşini ağır yaraladı

Hatay'ın Altınözü İlçesinin Kıyıgören mahallesinde eşi Rakkuş B.'yi ikna etmek için kayınbabası İved B.'nin evine giden Hüseyin B. Karısıyla konuşmak istedi. Karısı Rakkuş B.'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışan Hüseyin B. İle Rakkuş B. Arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Kayın baba İved B. Araya girmek istedi. Bu sırada beraberinde getirdiği pompalı tüfekle önce kayınbabası İved B.'ya ateş açan Hüseyin B. Daha sonra namluyu eşi Rakkuş B.'ye çevirerek hiç düşünmeden ateş etti. Ve olay yerinden kaçtı.

Mahallede silah seslerinin duyulmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede İved B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Rakkuş B. İse tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Kayınbabası İved B.'yi öldüren ve eşi Rakkuş B.'yi yaraladıktan sonra kaçan Hüseyin B.'yi yakalama çalışmalarına başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da koca vahşeti! Kayınbabasını öldürüp eşini ağır yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA