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Giriş Tarihi: 13.3.2022 15:19

Hatay'da korkunç son: Uzman çavuş hayatını kaybetti

DHA
Hatay’da korkunç son: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Samandağ ilçesinde, başından vurulup ağır yaralanan Uzman Çavuş Doğukan T. (23), yaşamını yitirdi. Doğukan T.'nin nişanlısı ile görüntülü görüşme yaptığı sırada; şaka amaçlı başına dayadığı, tabancanın ateş almasıyla vurulduğu iddia edildi.

Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Doğukan T., dün akşam saatlerinde kaldığı evde tabancayla başına ateş etti. Arkadaşlarının ihbarıyla ambulansla hastaneye kaldırılan Doğukan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuşun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğukan T.'nin nişanlısı ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaptığı, görüşmede şaka amaçlı tabancasını başına dayadığı ve bu sırada silahın ateş aldığı iddia edildi.

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Hatay'da korkunç son: Uzman çavuş hayatını kaybetti
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