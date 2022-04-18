Hatay’da korkutan yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda iki noktada birden ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan 13 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Konaklı Mahallesi kırsalında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle Rabat ve Çağlalık mevkiindeki ormanlık alanda yayılan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nce bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi. Sabah saatlerinde rüzgârın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı. Yaklaşık 13 saat boyunca havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Bu arada, yangın bölgesindeki yüksek gerilim hattındaki fincanlar aşırı ısınma sonucu patladı. Bu sırada oluşan alev topları bir gemi personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yangında sabotaj ihtimali üzerine 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler O.K. ve M.K. çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.