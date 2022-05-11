Hatay’da kortej ve seremoni geçişi

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, 19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları kortej yürüyüşü ve seremoni geçişi yapıldı. Antakya Vali Ürgen Alanı'nda başlayan Kortej'e Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetik, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve üniversitelerin halk oyunları ekipleri katıldı.

Atatürk Anıtı'nda son bulan Kortej'in ardından MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya'nın anıta çelenk sundu.

SÜREKLİ ORGANİZASYONLAR YAPIYORUZ

Törende konuşan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, pandemi koşullarının sosyal ve kültürel yaşamlarında meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek adına üniversitelerinde sürekli olarak sosyal, kültürel ve sportif organizasyonların düzenlendiğini söyledi.

Bu organizasyonların bir kısmını üniversitelerinin öğrencileri ile birlikte yürüttüklerini belirten Kaya, "Önemli bir kısmı da ülkemizde bulunan diğer üniversiteler ile işbirliği içerisinde gerçekleşti" dedi.

44 ÜNİVERSİTEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Bu kasmamda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından MKÜ ev sahipliğinde şampiyonalar düzenlendiğini belirten Kaya, "Basketbol, Hentbol, Salon Futbolu ve Teakwando Türkiye Şampiyonaları üniversitemizde yapıldı. İçinde bulunduğumuz haftada da üniversitelerarası spor organizasyonlarının en prestijlilerinden biri olan Türkiye Üniversitelerarası Halk Dansları ve Solo Ses Yarışması düzenlenmiştir. Devam etmekte olan bu organizasyon ülkemizin farklı üniversitelerinden 44 takım 900'ü aşkın sporcu ve idareci katılmaktadır."

ORGANİZASYONLARA 3 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KATILDI

"Bu yıl içerisinde üniversitemiz ev sahipliğinde yapılan üniversiteler arası organizasyonlara ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 3 bini aşkın sporcu öğrenci katılım sağlamış olup, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında en fazla ve en çeşitli organizasyona ev sahipliği yapan üniversitelerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye Üniversitelerarası Halk Dansları ve Solo Ses Yarışması'nın Kortej yürüyüşü ve seremoni geçişi ve medeniyet halayının ülkemizin kardeşlik ve beraberlik duygularına katkı sağlamasını temenni ediyor, yarışmaya katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum." diye konuştu.

MKÜ Rektörü Prof. Hasan Kaya'nın konuşmasının ardından tören Medeniyet halayı ile son buldu.