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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:57 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:05

Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kripto para üretim makinesi operasyonu

Hatay’da güvenlik güçlerinin aldıkları ihbar üzerine durdurdukları bir araçta 1 milyon değerinde 23 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında  adli işlem başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ile SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Reyhanlı ilçesinden, Adana'ya kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para (mining) üretim makinesinin sevk edileceği bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon esnasında Hatay-Adana Otoyolu Erzin ilçe sınırları içerisinde durdurulan şüpheli araçta yapılan arama sonucunda gümrük kaçağı olan ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi (ASIC) ile 24 adet güç kaynağı ve 3 adet HASH BOARD ele geçirildi.

Kripto para üretiminde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konulurken, yakalanarak gözaltına alının şüpheliler A.A. ve K.A. hakkında 5607 sayılı kanun ile 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı.

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Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu
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