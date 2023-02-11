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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:22

Hatay'da mucize kurtuluş! Tam 116 saat sonra...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 116 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay’da mucize kurtuluş! Tam 116 saat sonra...

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 8 katlı Ahmet Gürses Apartmanı'nda yaşayan 57 yaşındaki Tülin Güzeloğlu deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı.

116 SAAT SONRA KURTARILDI

Güzeloğlu 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kuşadası, Şimşekler ve Meksika arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 116 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Tülin Güzeloğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

BAKLAVA SÖZÜ VERDİ

Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi.

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Hatay'da mucize kurtuluş! Tam 116 saat sonra...
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