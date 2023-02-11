Hatay’da mucizeler peş peşe geliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını artırdı. AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı. Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
MÜJDELER PEŞİ SIRA GELDİ
Hatay'dan gün boyu mucize niteliğinde kurtarma faaliyetleri yaşandı. Enkaz altında kalan Ahmet Arda Övün (13), Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri sonucunda 128 saat sonra sağ çıkarıldı. Ahmet Arda, kurtarıldıktan sonra elini havaya kaldırırken, enkaz alanında bulunanlar da sevinç gözyaşı döktü.
130 SAAT ENKAZ ALTINDAYDI
Antakya ilçe merkezi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katından ses alan ekipler kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda yaklaşık 130 saattir enkaz altında bekleyen Ümit Gülçiçek, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
ENKAZ ALTINDA KALAN EKİPLER HEMEN KURTARILDI
Hatay'da kurtarma faaliyetleri esnasında üzücü bir de olay yaşandı. Kırıkhan ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine enkaz çöktü. Ekip üyeleri, panikle kaçışırken, 2 görevli ise beton yığınının altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede görevliler, enkazdan çıkarıldı.