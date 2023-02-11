Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da mucizeler peş peşe geliyor
Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:54 Son Güncelleme: 11.2.2023 18:02

Hatay’da mucizeler peş peşe geliyor

Hatay’dan gün boyu mucize niteliğinde kurtarma faaliyetleri yaşandı. AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık, Ahmet Arda Övün ve Ümit Gülçiçek enkaz altından 130 saat sonra sağ salim çıkarıldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Hatay’da mucizeler peş peşe geliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını artırdı. AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı. Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

MÜJDELER PEŞİ SIRA GELDİ

Hatay'dan gün boyu mucize niteliğinde kurtarma faaliyetleri yaşandı. Enkaz altında kalan Ahmet Arda Övün (13), Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri sonucunda 128 saat sonra sağ çıkarıldı. Ahmet Arda, kurtarıldıktan sonra elini havaya kaldırırken, enkaz alanında bulunanlar da sevinç gözyaşı döktü.

130 SAAT ENKAZ ALTINDAYDI

Antakya ilçe merkezi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katından ses alan ekipler kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda yaklaşık 130 saattir enkaz altında bekleyen Ümit Gülçiçek, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN EKİPLER HEMEN KURTARILDI

Hatay'da kurtarma faaliyetleri esnasında üzücü bir de olay yaşandı. Kırıkhan ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine enkaz çöktü. Ekip üyeleri, panikle kaçışırken, 2 görevli ise beton yığınının altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede görevliler, enkazdan çıkarıldı.

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Hatay’da mucizeler peş peşe geliyor
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