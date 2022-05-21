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Giriş Tarihi: 21.5.2022 15:42 Son Güncelleme: 21.5.2022 16:10

Hatay’da narkotik polisi boş durmuyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da narkotik polisi boş durmuyor

Hatay’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 75 gram kubar esrar, 4,91 gram metamfetamin, 9 adet captağon hap, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Antakya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapar şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Altınçay mahallesinde ikamet eden Y.C. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgiye ulaştı. Harekete geçen narkotik ekipleri söz konusu eve yaptıkları operasyon sırasında evde yaptıkları aramada 75 gram kubar esrar, 4,91 gram metamfetamin, 9 adet captağon hap, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 dolu kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi Y.C. yakalanarak gözaltına alındı.

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Hatay’da narkotik polisi boş durmuyor
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