Hatay’da narkotik polisi boş durmuyor

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Antakya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapar şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Altınçay mahallesinde ikamet eden Y.C. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgiye ulaştı. Harekete geçen narkotik ekipleri söz konusu eve yaptıkları operasyon sırasında evde yaptıkları aramada 75 gram kubar esrar, 4,91 gram metamfetamin, 9 adet captağon hap, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 dolu kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi Y.C. yakalanarak gözaltına alındı.