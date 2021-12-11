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Giriş Tarihi: 11.12.2021 20:30 Son Güncelleme: 11.12.2021 21:14

Hatay’da ölü 'Deniz Kaplumbağası' sahile vurdu!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da ölü ’Deniz Kaplumbağası’ sahile vurdu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Sahil Güvenlik ekibi tarafından denizden çıkartılan ölü deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İskenderun sahilinde denizde gördükleri caretta caretta'yı kurtarmak için harekete geçen Yiğit çiftinin haber verdiği Sahil Güvenlik dalgıçlarının çabası sonucu deniz kaplumbağası karaya çıkarıldı, ancak kaplumbağanın öldüğü bildirildi. İskenderun'a gezmeye gelen ve sahilde yürüdükten sonra kayalıklara oturup müzik dinlemeye başlayan Havva- Enis Yiğit çifti, kıyıya yüz metre yakın mesafede dev caretta caretta deniz kaplumbağası gördü. Büyük bir heyecan yaşayan Yiğit çifti, hareket ettiğini sandıkları caretta carettanın kurtarılması için durumu Sahil Güvenliğe bildirdi. Havva Yiğit, telefon ile ön bilgi verdi ve ardından denizden gelen botu yönlendirdi.

DEV CARETTA GÖRENLERİ HEYECANLANDIRDI

Denizden gelen sahil güvenlik botundaki ekip caretta carettaya yanaşarak canlı olup olmadığı tespit etti. Ardından iki dalgıç karadan denize girerek caret carettayı sahile kucaklayarak çıkarttı. Bu sırada çevrede toplananlar meraklı bakışları ve büyüklüğü karşısında heyecanlı anlar yaşadılar. Nesli koruma altında bulunan dev caretta carettanın kıyıya çıkarıldığında yaşamadığını öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Havva Yiğit, "Hayatımda ilk kez bu kadar büyüklükte olanı gördüm. Heyecanla kurtarmak için çaba harcadık. Ama maalesef caretta caretta'nın gemi pervanesi tarafından kabuğunun yaralamasından dolayı ölmüş olabileceği ve gözlerinin şiş olduğunu söylediler. İnanın çok üzüldüm" dedi.

Karaya çıkarılan ölü caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Hatay’da ölü 'Deniz Kaplumbağası' sahile vurdu!
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