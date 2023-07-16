Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Giriş Tarihi: 16.7.2023 20:07 Son Güncelleme: 16.7.2023 20:09

Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, "Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Son dakika: 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular yarın başlıyor! Bakan Özhaseki açıkladı
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da acı olay: Genç polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu!
SON DAKİKA: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cari panorama
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA