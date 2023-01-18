Hatay’da otomobilin çarptığı genç öldü

Hatay'ın Payas'ın en işlek karayollarından biri olan D-18 Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Kazgı'ya (22), E.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan genç, kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Kazgı, yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki Ahmet Kazgı hayatını kaybedenken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.