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Giriş Tarihi: 18.1.2023 14:32 Son Güncelleme: 18.1.2023 14:35

Hatay'da otomobilin çarptığı genç öldü

Hatay’ın Payas ilçesinde otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ahmet Kazgı hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da otomobilin çarptığı genç öldü

Hatay'ın Payas'ın en işlek karayollarından biri olan D-18 Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Kazgı'ya (22), E.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan genç, kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Kazgı, yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki Ahmet Kazgı hayatını kaybedenken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da otomobilin çarptığı genç öldü
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