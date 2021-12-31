Hatay’da şafak operasyonu: 11 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da silahla tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Y.K, R.H, S.Ö.T, K.S, A.G, B.T, H.D, Y.Ç, H.Ş, N.G.Ş. ile E.A. yakalandı. Yakalanan şahısların adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 1 adet bıçak, 7 adet av tüfeği kartuşu ve 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıs gözaltına alındı.