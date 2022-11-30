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Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:57 Son Güncelleme: 30.11.2022 10:03

Hatay’da şafak vakti kökünü kurutma operasyonu: 117 kişi gözaltında

Hatay’da uyuşturucu satıcılarına yönelik, “Kökünü kurutma operasyonu” düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 117 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da şafak vakti kökünü kurutma operasyonu: 117 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun arzıyla mücadeleye ilişkin Hatay'da "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdik. Operasyon saat 05.00'te gerçekleştirildi. Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." dedi.

OPERASYON SATICILAR ODAKLI

Operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü belirten Bakan Soylu, "Operasyon satıcılar odaklı. Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda da miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Hepinizin huzurunda Hatay Emniyet Müdürlüğümüze, buradaki Narkotik Şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten Narkotik Daire Başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabahleyin onları gönderirken Allah'a dua ettik, 'Allah'ım kaza, bela verme' diye" ifadelerini kullandı.

KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM

"Kazasız, belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle emniyet, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa, istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Hatay’da şafak vakti kökünü kurutma operasyonu: 117 kişi gözaltında
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