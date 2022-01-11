Hatay’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi! Tarlalar su altında kaldı

Asi Nehri'ndeki su sümbüllerinin de suyun akışını engellediğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Kaplan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sular içindeyiz. Yine iki günlük sağanak neticesinde, sular ev ve ahırlarımızın sınırına ulaştı, etrafı su doldu. Su baskını tehlikesi altındayız. Yetkililerden su baskınlarına karşı önlem almasını rica ediyoruz" dedi.