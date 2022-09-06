Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da sahte içki tüketen 12 kişiden 3'ü öldü
Giriş Tarihi: 6.9.2022 18:10 Son Güncelleme: 6.9.2022 18:48

Hatay’da sahte içki tüketen 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay’ın iskenderun ilçesinde sahte eski tüketen 12 kişiden 3'ü öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da sahte içki tüketen 12 kişiden 3’ü öldü

İskenderun Eski SSK ve Yeni Devlet Hastanelerine sahte alkol kullanımı şüphesiyle 12 kişinin tedavi altına alındığı bildirilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sahte alkol kullanımı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında vatandaşların sahte alkolü aldıkları belirlenen M.K., N.D. ve F.B., A.D., H.D., S.D., H.N., Z.Ç., A.A. ve E.K. gözaltında alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde arama yapıldı.

9 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramada; 84,2 kg içime hazır kaçak alkol, 2 ton 600 kg fermente kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan F.B. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Hatay’da sahte içki tüketen 12 kişiden 3'ü öldü
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