Hatay’da şehit düşen polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'a geçici görevle giden ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevlendirilen Rize'nin Güneysu ilçesinden polis memuru Muhammet Tarakçı (29), Antakya Atatürk Parkı içerisinde yaya olarak devriyede iken devrilen çınar ağacının yıktığı duvarın altında kaldı.

Hatay Sahra Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından havayolu ile Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Tarakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. 29 yaşındaki polis memuru Tarakçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, dün akşam düzenlenen törenle memleketi Rize'ye uğurlandı.