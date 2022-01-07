Hatay’da sigara kaçakçıları yakalandı

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığının Dedektifleri JASAT yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın Aktepe Mahallesine satışa sunmak üzere kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen JASAT otomobili Aktepe mahallesi girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

YOL KONTROL NOKTASINDA YAKALANDI

Kırıkhan'da yol kontrol noktasında durdurulan gümrük kaçağı sigara yüklü otomobille birlikte biri yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici faaliyet kapsamında içerisinde yapılan yol konrolünde A.K. ve Suriye uyruklu M.H. simli şahısların bulunduğu Otomobil Topboğazı yol kontrol noktasında durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramada çeşitli markalarda 5 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. ve Suriye uyruklu M.H. hakkında adli işlem yapıldı.