Hatay’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4’ü çocuk 8 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çankaya mevkide mezarlık bölgesinde meydana gelen olayda Çankaya Mahallesi'nde Selçuk Ezel'in kullandığı otomobili takip eden başka bir araçtan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saldırıda aracın sürücüsü Selçuk Ezel ve araçtaki Muzaffer Ezel, Özcan Ezel, Ebru Orbeyi, Erdal Orbeyi, ile çocuklar Bade, Aras, Araz ile Yeşim Orbeyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmasına rağmen Selçuk Ezel, kullandığı aracı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar getirmeyi başardı. Acil servise alınan yaralılardan Ebru Orbeyi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda yaralanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Koray K. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Hastane önündeki araçta çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.