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Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:16

Hatay'da sır olay: Cansız bedenleri bulunan baba-kız toprağa verildi!

Hatay’da yaşanan feci olayda baba ve kızının cansız bedenleri bulunmuştu. Uzun zamandır haber alınamayan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18), toprağa verildi. Sır olayın detayları için soruşturma sürüyor.

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Hatay’da sır olay: Cansız bedenleri bulunan baba-kız toprağa verildi!
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Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren ekipler, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Vücutlarında yara izi bulunmayan baba ve kızının cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay'da sır olay: Cansız bedenleri bulunan baba-kız toprağa verildi!
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