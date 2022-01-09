Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da soğuk hava deposunda yangın
Giriş Tarihi: 9.1.2022 08:45 Son Güncelleme: 9.1.2022 09:02

Hatay’da soğuk hava deposunda yangın

DHA
Hatay’da soğuk hava deposunda yangın

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak'taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni kötü siyasetinize alet etmeyin, mahkemede hesaplaşacağız
Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili!
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
Son dakika: 8 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da soğuk hava deposunda yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA