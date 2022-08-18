Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.8.2022 17:22 Son Güncelleme: 18.8.2022 17:26

Hatay’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Jandarma Karakolu yakınlarında Yayladağı istikametinden, Defne istikametine gelen araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kayalıklara yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklara yuvarlanan araçta sıkışan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatay’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı
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