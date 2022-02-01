Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışma neticesinde Kırıkhan ilçesi Gündüz mahallesinde ikamet eden İ.Ö isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair ihbar aldı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheliye ait eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 381 gr. kubar esrar maddesi, 198 gram kenevir tohumu, 136 gram Metamfetamin, 25 kök kevir bitkisi ile suç geliri olduğu değerlendiren 7 bin Euro para ve 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.