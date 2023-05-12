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Giriş Tarihi: 12.5.2023 09:06 Son Güncelleme: 12.5.2023 09:09

Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali

Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son hali dikkat çekti.

Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan çifte deprem Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri oldu. Afet sebebiyle 50 binden fazla canımızı kaybettik.

Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi. Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

DEFNE DEVLET HASTANESİ'NİN TEMELLERİ 24 MART'TA ATILDI

Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

"TEMELİ ATILMADI" DEDİLER

Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 48 gün geçti. Bu süre zarfında hastanenin temelinin atılmadığına dair ortaya birçok yalan saçıldı. Defne Devlet Hastanesi'ne ait sosyal medya hesabı ise bu yalanlara karşı, yürütülen çalışmaları göstermek adına her gün paylaşım yaptı.

BİTİMİNE 12 GÜN KALDI

Hastanenin 48. güne ait paylaşım ise herkesin dikkatini çekti. Bitimine 12 gün kalan hastanenin neredeyse tamamlanmış hali gözler önüne serildi.

80 YOĞUN BAKIM YATAĞI

Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.

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Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
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