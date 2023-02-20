Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü
Giriş Tarihi: 20.2.2023 10:18 Son Güncelleme: 20.2.2023 10:56

Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yollarda yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu. Depremin şiddetini gözler önüne seren yol, havadan görüntülendi.

Hatay’da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü

Hatay'ın Samandağ'ın ilçesinde deprem birçok noktada yolları da tahrip etti. Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi.

Yer yer 5 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video

Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı.

Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video

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Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü
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