Hatay’da yüksek ses cinayeti

Olay Altınözü'nün Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek sesten rahatsız olduğu gerekçesi ile sık sık komşularını uyaran Ayhan İster, sabah mahalle bakkalına ekmek getiren fırıncının aracından çıkan sesten rahatsız oldu.
Evinden çıkarak fırıncıdan aracını kapatmasını isteyen Ayhan İster, mahalle bakkalı Arif Bereket ile tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Evinden getirdiği pompalı tüfekle mahalle bakkalına kurşun yağdıran Ayhan İster, Arif Bereket'i öldürdü.
Silah seslerini duyan yakınları Arif Bereket'in yerdeki cansız bedenini görünce zanlı Ayhan İster'i yakalamaya çalıştı. Öldürdüğü Arif Bereket'in yakınlarından kaçan Ayhan İster kaçmaya çalıştığı sırada düşerek kafasını duvara çarparak yaralandığı öğrenildi. Kaldırıldığı hastanede tedavisi yapılan Ayhan İster, Jandarma'da ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Makamlara sevk edildi.