Hatay’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 4 yaralı

Kaza, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Pazar caddesinden gelen İ.V. yönetimindeki traktör Yunushan Kavşağı'ndan Çevre Yolu'na kontrolsüz çıkmasıyla meydana geldi. İlk olarak Antakya istikametinden Altınözü istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki otomobil ardından ise H.G. yönetimindeki otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör sürücüsü İ.V. ağır yaralanırken traktördeki bir diğer kişi M.A ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edilirken otomobil içerisinde bulunan M.D ve Ö.D hafif yaralı, traktör sürücüsü İ.V. ağır yaralı ve M.A ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer otomobilin içerisinde bulunan H.G ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan Altınözü Emniyet Amirliği ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların karayolundan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.