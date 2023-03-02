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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:20

Hatay'daki araç mezarlığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz çıkarılan araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, 'araç mezarlığı' oluşturdu. Çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların bölgeye taşınma işlemlerine devam ediliyor.

DHA
Hatay’daki araç mezarlığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.

BİRÇOĞUNUN AĞIR HASARLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor. 'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü.

TAŞINMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLİYOR

Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor. Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor. Bölgede oluşturulan 3 alana ise çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların taşınma işlemlerine devam ediliyor.

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Hatay'daki araç mezarlığı böyle görüntülendi
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