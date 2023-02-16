Hatay’daki ’Hızır Türbesi’ depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak da bilinen kentte birçok bina ile çok sayıda tarihi inanç merkezi de depremde yerle bir oldu.