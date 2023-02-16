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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:26

Hatay'daki 'Hızır Türbesi' depremde zarar görmedi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olan Hz. Hızır Türbesi, bölgede büyük yıkıma neden olan depremlerde zarar görmedi.

DHA
Hatay’daki ’Hızır Türbesi’ depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak da bilinen kentte birçok bina ile çok sayıda tarihi inanç merkezi de depremde yerle bir oldu.

Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi ise zarar görmeyen inanç merkezlerinden biri oldu. Türbenin içerisinde bulunan kaya, rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın buluştuğu yer olarak anılıyor. Buraya gelenler kayanın etrafında 3 kez dönerek dua ediyor. Depremde zarar görmeyen ve kapısı sürekli açık olan türbeye gelenler dua etti.

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Hatay'daki 'Hızır Türbesi' depremde zarar görmedi
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