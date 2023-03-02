Hatay’daki Kasaplar Apartmanının sorumluları tutuklandı

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Belen'de yıkılan ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği

Kasaplar Apartmanının yapı sahipleri Nihat Bölür ve Kazım Bölür sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Binanın fenni mesulü olduğu ve statik projeyi düzenledigi tespit edilen şüpheli Murat Göksel Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkartılmış,şüphelinin Tacikistan'a gittiğinin tespiti üzerine şüphelinin ülkemize geri gönderilmesi sağlanmış ve ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.