Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde kızılçam ormanı ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.