Haberler Yaşam Haberleri Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.4.2022 17:37 Son Güncelleme: 18.4.2022 17:44

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

AA
Hatay’daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde Konaklı Mahallesi'nde gece başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, sabotaj iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denilmişti.

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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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