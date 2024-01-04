Hatay’dan Üsküdarlıya 15 bin kasa portakal, mandalina ve limon!

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7.-7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Üsküdar Belediyesi depremzedelere çeşitli yardımlar ulaştırdı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bu sefer Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki depremzede çiftçilere ulaşarak arada komisyoncular olmadan portakal, limon ve mandalina aldıklarını ve bunları Üsküdarlı ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını SABAH'a açıkladı.

"15 BİN KASAYI 15 BİN ÜSKÜDARLI İHTİYAÇ SAHİBİNE DAĞITACAĞIZ"

Hem depremzede çiftçilere hem de Üsküdarlı ihtiyaç sahiplerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Türkmen, "Biz daha önce vatandaşlara sebze, elma, kavun, karpuz dağıttık. Biz bunu mevsimine göre hep yapıyoruz. Mesela geçen sene Sivas'tan kavun almıştık. 30 ton kavunu Üsküdar'da dağıttık. Diyarbakır'dan karpuz getirdik. Nevşehir'den patates getirdik. Bugünlerde 15-20 kiloluk çuvallarda patatesi dağıtıyoruz. Şimdi ise narenciye mevsimi. Narenciye dağıtacağız.

Hatay Dörtyol'daki tarladan köylünün, çiftçinin topladığı portakal, limon ve mandalinadan arada komisyoncular olmadan 15 bin kasa aldık. Bir kasada 12 kilo var. Her bir kasada 6 kilo portakal, 4 kilo mandalina, 2 kilo limon var. Toplam 15 bin kasayı 15 bin Üsküdarlı ihtiyaç sahibine dağıtacağız. Direk depremzeden alıyoruz. Arada aracı yok. Direk gittik tarladan bağlantı yaptık. Hem buradaki vatandaşa bir destek oluyoruz hem de depremzeden alarak bir destek vermiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi günü tırlara yüklenecek ve İstanbul'a getireceğiz. Haftaya pazartesi-salı Üsküdar'da dağıtımını yağacağız" şeklinde konuştu.

"DEPREMZEDE ÇİFTÇİ MUTLU OLDU"

Türkmen, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bunları dağıttığımızda vatandaş evine gidince mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Bunun çok ciddi bir maliyeti de yok. Mesela portakal pazarda 30 lira. Biz aracısız aldığımız için portakalın kilosunu 10 liraya, mandalinayı 10 liraya, limonu 16 liraya aldık.

Direk aldığımız için maliyeti düşük oluyor. Depremzede çiftçiler de çok memnun kaldı. Hem oradaki çiftçiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz hem de pazar fiyatlarına etki ediyoruz. Umarım bu uygulama diğer belediyelere de örnek olur ve diğer belediyeler de depremzede çiftçilerden aracısız bir şekilde alır. Bunun yayılması lazım. AK Parti belediyeciliği sosyal belediyecilik açısından sorumluluğunu yerine getiriyor. Bundan sonra da başka hedeflerimiz var. Biz bunu hep yapıyoruz, bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.