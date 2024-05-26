Hatay’ı aşırı yağışlar vurdu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu alarmla uyardığı Hatay'da metrekareye 111,2 kilogram yağış düştü. Son 5 yılın mayıs ayı içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarını alan Hatay'da dereler taştı, yollar nehire döndü, araçlar yolda kaldı, konteynerde yaşayan depremzedeler sular altında kaldı.

Herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşarken, gece boyunca zor durumda kalan vatandaşların imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Evlerinde ve araçlarında su taşkınları nedeni ile mahsur kalan 22 vatandaş iş makineleriyle kurtarıldı. 204 ihbarın alındığı 182 su baskının yaşandığı Hatay'da 49 konteyner tahliyeyi gerektirmeyen ölçüde su baskınlarından etkilenirken, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 1 konteyner tahliye edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Çok Kuvvetli Yağış uyarısıyla birlikte; il genelinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların 24 saat esaslı olarak sahada çalışmalarına başladığını belirten Hatay Valiliği şu açıklamayı yaptı, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre özellikle 5 saatlik zaman diliminde İl Merkezimizde metrekareye düşen yağış miktarı 111,2 kg'dır. Bu miktar, son 5 yılın Mayıs ayı içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarlarındadır. Kuvvetli yağışlarda ilimizde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan 292 araç ve 697 personel 24 saat esaslı olarak sahada görevlendirilmiştir. Ayrıca ilimize çevre illerden destek amacıyla araç ve personel sevki sağlanmıştır.

MAHSUR KALAN 22 VATANDAŞ KURTARILDI

Çok Kuvvetli Yağışlar Sonucunda, İlimiz genelinde toplam 204 ihbar alınmış, 182 su baskını yaşanmış ve mahsur kalan 22 vatandaşımız kurtarılmıştır. İlimiz genelinde toplam 49 adet Konteynerimiz yağışlardan tahliye edilmeyi gerektirmeyen ölçüde etkilenmiş, 1 Konteynerde yaşayan 5 kişilik bir ailemizin tahliyesi sağlanmıştır. Günyazı ve Küçükdalyan mahallesinde yaşanan dere taşmasına DSİ ekiplerimiz tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, mahsur kalan toplam 75 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi sağlanmıştır.

ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPANDI

Antakya ilçesi Atatürk Caddesi eski Orman İşletme Müdürlüğü ile Köprübaşı Mevkii arasındaki yol, Antakya İlçesi Expo Yolu, Antakya İlçesi Çevre Yolu Toki Alt Geçidi ile Çekmece Köprüsü arasındaki yol, Defne ilçesi Harbiye Caddesi (Sümerler mevkii), Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Altgeçidi, yollarının trafiğe açılması sağlanmıştır. Antakya İlçesi Kavaslı Altgeçidi'nde yağışlar sonucunda biriken sular çekilmiş, yapılan temizlik çalışmaları sonucunda kısa sürede trafiğe açılması sağlanacaktır. Samandağ ilçesi Hıdırbey mahallesinde (Musa Ağacı Mevkii) yoğun yağışlara bağlı olarak su kanalının taşması sonucu bazı iş yerleri zarar görmüştür. Hasar tespit çalışması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Ekibi yönlendirilmiştir. Ayrıca tıkanan kanalların açılması amacıyla HATSU tarafından çalışma yapılmıştır.

ARSUZ ÇEVLİK YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Dörtyol ilçesi Çay Mahallesi Çay sokak adresindeki (Devlet Hastanesi arkası) yolun bir kısmının aşırı yağışlar nedeniyle Özerli Deresi yatağına doğru kaydığı ihbarı üzerine DSİ ekiplerimizce ıslah ve şev kesit çalışması devam etmektedir. Aşırı yağışlardan dolayı geçici olarak trafiğe kapatılan Arsuz- Çevlik arasındaki yolda çökmeler meydana gelmiş olup yol Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak yeniden trafiğe açılmıştır. Merkez ilçelerimize bağlı herhangi bir elektrik kesinti bulunmamaktadır. Yağışın, Antakya ve Defne ilçelerimizde yerel olarak devam etmekte olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve Devletimizin tüm kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada görev yaptığını bildirir; yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."