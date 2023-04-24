Haberler Yaşam Haberleri “Hatay’ı eski haline sadece Cumhurbaşkanımız getirir”
Giriş Tarihi: 24.4.2023

Hatay’ı eski haline sadece Cumhurbaşkanımız getirir”

Bayramı, AFAD’ın konteynır kentinde annesi, eşi ve 3 çocuğuyla geçiren Mehmet Aytekin, “Evimiz yıkıldı, dostlarımızı kaybettik. Bizi ayağa ancak Cmhurbaşkanımız kaldırır” dedi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
“Hatay’ı eski haline sadece Cumhurbaşkanımız getirir”
Ramazan Bayramını, Hatay'da AFAD'ın yaptığı konteynır kentte annesi, eşi ve 3 çocuğuyla geçiren depremzede Mehmet Aytekin (32), "Evimiz yıkıldı, dostlarımızı kaybettik. Kentimizle birlikte çalıştığım ayakkabı imalat atölyesi de yerle bir oldu. Mesai bitiminde düğün salonlarında müzisyenlik yapıyordum o da bitti. Şimdi ailemi geçindirebilmek için, yaşadığımız konteynır kentte temizlikçilik yapıyorum. İçimiz buruk, Bayram geldiğini hissetmedik.
Hatay'ı eski haline sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan getirir. Ondan başka birisinin, bu işin üstesinden geleceğine inanmıyorum. Kendisine sonsuza kadar güveniyorum. Çünkü o elini hiçbir zaman üstümüzden çekmiyor. Deprem gününden bu güne kadar hiç bir şeyimi eksik bırakmadı. Yardımları inkar eden yalan söyler. Bizzat şahidim, para yardımından, çocuk bezine ve mamasına, ayakkabısından çorabına kadar her şeyimizi verdi. Evlerimizi de tekrar yapıp en kısa süre de bize teslim edeceklerine inanıyorum. Hatay'ı tekrar ayağa kaldırırsa sadece Cumhurbaşkanımız kaldırır. Allah kendinden razı olsun" dedi.

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“Hatay’ı eski haline sadece Cumhurbaşkanımız getirir”
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