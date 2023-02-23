Hatay’ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Depremsonucu yıkılan 54 binanın enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 18.53'te 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Vali Rahmi Doğan, "Birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok" dedi Bu arada AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı. Tatar, 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat'taki depremlerden sonra 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde de büyüklüğü 5'in üzerinde sarsıntılar yaşayabiliriz" dedi./ SABAH