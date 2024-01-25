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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Hatay’ın Güneş’i yeniden doğacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hatay’ın Güneş’i yeniden doğacak
Asrın deprem felaketinde yerle bir olan Hatay'da sağ kurtulan SMA hastası 17 aylık Güneş Aydın'ın gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın tamamlanmasına az bir süre kaldığını belirten anne Gülben Aydın, toplanan yardımın yüzde 74.5'e yükseldiği Güneş bebek için yardım istedi. Güneş bebek önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Depremde evini ve ailesinden pek çok kişiyi kaybeden çaresiz anne Gülben Aydın ise, "Güneş'in ufacık bir enfeksiyonda cihazlara bağlanma durumu var. Güneş'ime yaşam şansı verilmesini istiyorum. Kızım 10 kilo ve 12.5 kiloya gelmeden bu tedavinin olması gerekiyor. Kilo almasın diye aç yatırıyoruz. Evimi, yakınlarımı kaybettim ama Güneş'imi kaybetmek istemiyorum. İlacına kavuşabilmesi için 1 milyon 819 bin dolara ihtiyacı var. Kampanya sonrası 463 bin 845 dolar kaldı. Zamanımız daralıyor. Ne olur yardım edin" diyerek yardım istedi.

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Hatay’ın Güneş’i yeniden doğacak
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