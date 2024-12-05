Hataylı depremzede: Erzincan’da yeni bir hayat kurdu

Hatay ilinde engelli olmasına rağmen 30 yıl ayakkabıcılık mesleği ile uğraşan Nusret Ramazanoğlu 6 Şubat yüzyılın afeti olarak geçen depremde Hatay'da evinde yakalandı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan Ramazanoğlu bahçede iken çatıdan düşen parçaların ayağını sakatlamasının ardından uzun süre tedavi gördü.

TEK İSTEĞİM AİLEME BAKABİLMEK

Evini ve eşyalarını kaybettikten sonra Erzincanlı olan eşinin memleketine gelen 58 yaşındaki Ramazanoğlu baldızının evinde küçük bir miktar kira ile kaldığını 1 çocuğunu olduğunu geçimini ve eşya alabilmek için mesleği olan çantacılığı sürdürdüğünü söyledi. Yaptığı çantaların çizimini ve modelini kendisinin belirlediğini söyleyen Nusret Ramazanoğlu; Eşim Erzincanlı. Eşimde 1992 depremini Erzincan'da yaşamış. Hatay'da tanıştık. Hatay depremini de yaşadı. Burada kayınvalidemin evinin bahçesinde odunluk olarak geçen yere işlerimi yapabileceğim bir atölye kurdum. Yaptığım ürünlerin tamamı el emeğim. Fakat sadece yazları çalışabiliyorum. Kışın soğuk olduğu için burada da soba olmadığından çalışamıyorum. Yaptığım ürünleri gören komşular ve komşularımın tavsiye ettiği vatandaşlar alıyor. Depremden dolayı zaten eşyam da kalmamıştı. Hem ailemi geçindirmek Hem de eşya ihtiyaçlarımı gidermem lazım. Sizlere ulaşan komşularımdan Allah Razı olsun. Sizlerde geldiniz sesim olursanız çok sevinirim. Benim sizden ricam Sayım Valim çok iyiliksever olduğunu biliyorum. Buradan Sayın valimizden ben sadece yaz kış çok sevdiğim bu işimi devam ettirebileceğim bir yer. Buradan çok ayrılamadığım için Sayın valime de ulaşamadım. Sizler vesilesiyle ulaşabilirsem ve Valimiz Hamza Aydoğdu bu konuda bana yardımcı olursa çok duacı olurum. Tek isteğim aileme bakabilmek" dedi.

EL EMEĞİ İLE YAPILAN ÇANTALARI HERKES GÖRMELİ

Mahalleden komşusu olan Yaşar Şahin, ben Nusret Bey'in yan komşusuyum. Komşun depremden sonra Antakya'dan geldi. Geldiğinden beri engelli olmasına rağmen gördüğünüz bu çantaları el emeğiyle dikiyor. Gördüğüm kadarıyla elinden geldiğince satmaya çalışıyor. Vatandaşlar bu çantaları değil mağazalarda satılan çantaları tercih ediyor. Komşumun el emeği ile yaptığı bu çantaları herkesin görmesi ve alması lazım ki komşumda nasiplensin ailesini geçindirebilsin. Bende Erzincanlı olarak Sayın valimden istirhamım komşuma yardımcı olması"