Hataylı depremzede Ferhat Atlıger: "Rızkımızı aramak için İstanbul'a geldim"

Asrın felaketinde 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, yüzbinlere insanımız ise yaralandı. Depremden herhangi bir yara almadan kurtulanların hayat mücadelesi ise devam ediyor. Evini barkını kaybeden yerinden yurdundan olan yüzbinlerce depremzede hayata yeniden tutunmak adına sıfırdan hayata atılmanın yollarını arıyor. Hataylı depremzede Ferhat Atlıger de ailesine yeniden bir hayat kurmanın, onların geçimlerini sağlamanın yollarını bulmak için rotasını İstanbul'a çevirdi. Hatay'da depreme değin 25 yıldır baharatçı dükkânı işleten Atlıger, "25 yıllık emek birkaç dakika içinde yok oldu. Çocuklarımın ekmek parasını kazanmam lazım. O nedende İstanbul yollarına düştüm" diyor. Atlıger, depremden bu yana yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

GECEYE UYUDUK AMA KIYAMETE UYANDIK

Atlıger, 6 Şubat'ta geceye yattıklarını ama kıyamete uyandığını söyledi. Atlıger, "2 evladım var, biri üniversite biri lise öğrencisi. İkisine sarıldım tavanın üstümüze çökmesini bekliyordum. Vademizin oraya kadar olduğunu düşündüm. Öyle bir depremdi ki kaçmak da mümkün değil, insanı yürütmüyor, duvardan duvara savuruyordu. Deprem bittikten sonra üstümüzü bile giyemeden kendimizi dışarı attık. Dışarısı kıyamet gibiydi. Her yer zifiri karanlık, yıkılan binalar ve 'Allah'ını seven yardım etsin' çığlıkları yankılanıyordu sokaklarda" diye konuştu. Atlıger, sözlerine şöyle devam etti: "O gece bir de yağmur yağıyor ki sanki gök delinmiş. Sabaha kadar sokakta bekledik. Sağ kurtulan imkânı olan araçlarıyla şehri terk etti. Biz birkaç gün sokakta bekledik sonra köyüme gittim orada bir derme çatma çadır kurduk. Daha sonra bize çadır geldi ve hala o çadırda kalıyoruz. Depremden sonra sağ olsun halkımız çok yardım gönderdi ama yardım da bir yere kadar."

ÇOCUKLARIMIN RIZKININ TEMİNİ MESULİYETİM

Ailesinin geçiminin temini için İstanbul'a geldiğini aktaran Atlıger, "Çocuklarımın rızkını temin etmek benim üzerinde bir mesuliyet. Artık Hatay'da bir şey kalmadı. Ben de ailemi geride bırakıp İstanbul'un yoluna düştüm. Burada bir dükkân araştırıyorum, uygun bir şey bulabilirsem işimi devam ettirme niyetindeyim. Hatay'da üreticilerimizi aradım şükür ki sağlar. Hem onların geçimi hem de bizim rızkımız için bir yola çıktım. Ama olmazsa tabii ki yapacak bir şey yok. Bir iş bulup ailemin geçimini sağlamam gerekiyor" dedi.

DEPREMDEN SONR KALP KRİZİ GEÇİRDİM

Depremden sonra bir arkadaşının mezarını ziyaret eden ve orada kalp krizi geçirdiğini söyleyen Atlıger, "Önce Hatay'da Sahra Hastanesi'ne götürdüler ardından İskenderun'a sevk ettiler, stent taktılar. Vücudumuz yaşadığımız ağır tablonun stresini kaldıramadı demek ki" diye konuştu.

DEPREMDEN KURTULDUK AMA YAĞMACILARDAN KURTULAMADIK

Atlıger, "Depremin ertesinde oğlumu kontrol etmesi için çarşıdaki dükkânımıza gönderdiğini söyleyerek "Oğlum sorun olmadığı söyledi. Birkaç gün sonra ben gittiğimde dükkânı yağmaladıklarını gördüm. İçeride raflardan başka hiçbir şey bırakmamışlar. Baharatı ne yapacaklar? Bakır cezveler de satıyordum onları ne yapacaklar. İhtiyaç olsa alsınlar ama karabiber, kırmızıbiber, uçucu yağlar onları ne yapacaklar? 25 yıllık bir emek bir buçuk dakika içinde yok oldu. Dükkânım depremden kurtuldu ama yağmacılardan kurtulamadı.