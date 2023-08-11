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Giriş Tarihi: 11.8.2023 14:33

Hataylı Mehmet Boz Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor

Hatay'da çalışmaya gittiği Rusya'da, bu ülke vatandaşı Svelena Boz (69) ile tanışıp, evlenen Mehmet Boz (77), 9 yıldır eşine hasret kaldı. Boz, maddi imkanları elvermediği için Rusya'ya gidemediğini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

DHA
Hataylı Mehmet Boz Rusya’da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor

İskenderun ilçesinde oturan Mehmet Boz, 30 yıl önce Rusya'ya çalışmaya gitti. Burada bir inşaat şirketinde şoför olarak çalışmaya başlayan Boz, 1994'te Rus vatandaşı Svelena ile tanışıp, evlendi. Boz, çalıştığı şirketin işleri tamamlanınca tek başına Türkiye'ye döndü. Zaman zaman Rusya'ya gidip, eşini gören Boz'un maddi imkanları el vermeyince 9 yıllık hasret başladı.



Bu süreçte eşi Svelana ise pankreas kanserine yakalandı. Boz, kanser hastası eşini hayata bağlamak için her gün görüntülü konuşup, ona moral vermeye çalışıyor. Yıllardır eşine cep telefonu ile ulaşan Boz, ölmeden eşine kavuşmak istiyor.



'BERABER ÖLMEK İSTİYORUZ'
Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini belirten Mehmet Boz, "Kendisi tedavi gördüğü için telefonda ona moral vermeye çalışıyorum. Birbirimizi çok seviyoruz. Kalan şu son günlerimizde bir arada olmak istiyorum. Hasta olduğu ve tedavi gördüğü için buraya gelemiyor. 'Ölürsem, burada öleyim' diyor. Ben de onun yanında olmak istiyorum ama çaresizim.



Günde 2-3 kez görüntülü olarak birbirimizi arayarak hasret gideriyoruz. Devlet büyüklerimden bizi birbirimize kavuştursunlar istiyorum. Bir araya gelmek, ölürsek de beraber ölmek istiyoruz. Son istediğim; görüşmek ve eşimle bir araya gelmek. Son günlerimizi beraber mutluluk içinde yaşayalım" dedi.

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Hataylı Mehmet Boz Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor
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