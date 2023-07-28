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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Hataylı Pele’nin futbol rüyası yarım kaldı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Hataylı Pele’nin futbol rüyası yarım kaldı
"Babam ya topçu ya popçu olacaksın derdi. Topçu olmayı tercih ettim" diyen Hataylı Yusuf Emir İpek (21), oynadığı takımlarda başarılı futbolla göz doldurdu. Tekniği ve yeteneğiyle dikkat çeken Pele Yusuf, kısa sürede hayalini gerçekleştirdi. Profesyonel olarak 1954 Kelkit Belediyespor'da top koşturmaya başladı.



Ancak asrın felaketi onun umutlarını yıktı. Kariyeri, asrın felaketiyle yerle bir oldu. Doğup büyüdüğü evini depremde kaybeden genç yıldızın tüm hatıraları moloz yığınlarının arasında kayboldu. Genç futbolcu, aylardır anne, babası ve 3 kardeşiyle birlikte konteynerde yaşıyor. SABAH'a konuşan İpek şunları söyledi:
Deprem sırasında Gümüşhane Kelkit'teydim. Sarsıntıya uyandım, 5 saat ailemden kimseye ulaşamadım. Evimiz, yakınlarımız, hayatlarımız bitmişti. Şu sıralar sıfırdan bir hayat kurmak için çalışıyoruz. Futbol benim için bir rüyaydı ama kader bizi buralara sürükledi. Hep çalıştım, hiç pes etmedim. Ama şu an ailemi yalnız bırakamam. Formumu kaybetmemek için ısınma antrenmanları yapıyorum. Ailem için yeniden oynamak istiyorum.

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Hataylı Pele’nin futbol rüyası yarım kaldı
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