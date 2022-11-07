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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:54 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:10

21 yaşındaki Hatice feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hatice Erdem (21) hayatını kaybetti. Kazanın ardından genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
21 yaşındaki Hatice feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi'nde saat 22.30 sularında meydana gelen kazada, bir otomobil firmasında çalışan Hatice Erdem'in kullandığı motosiklet ile sürücü H.B'nin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hatice Erdem yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Hatice Erdem'in cenazesi Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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21 yaşındaki Hatice feci kazada hayatını kaybetti
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