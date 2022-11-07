21 yaşındaki Hatice feci kazada hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.